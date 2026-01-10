مداراتمنوعات

بالصور.. رحيل مؤثر لمطرب سوداني شاب بالقاهرة.. أسرته بذلت كل ما في وسعها واستنفدت كل ما تملك من أجل علاجه فاضطروا إلى إخراجه للمنزل وهو في حالة غيبوبة تامة بسبب المطالبات المالية الكبيرة للمستشفى

2026/01/10
613020802 1458973652902492 767244501101982442 n

خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بعد قصة وفاة مؤثرة لمطرب سوداني, شاب بالعاصمة المصرية القاهرة, مساء أمس الجمعة.

612947740 2170614970344341 8076487900593807683 n

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد رحل المطرب الشاب محمد سوبا, بعد معاناته من أزمة صحية نتيجة جلطة في المخ.

613139063 1458973589569165 5591533496317521915 n

ووفقاً لما أوردت عدد من الصفحات المقربة لأسرة المطرب الراحل والتي تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, فإن الفنان محمد سوبا, أُصيب الفنان محمد سوبا بجلطة في المخ، أُدخل على إثرها إلى أحد مستشفيات مصر، حيث رقد في العناية المركزة في حالة حرجة.

613684029 1458973536235837 2066149807497778185 n

بذلت أسرته كل ما في وسعها، واستنفدت كل ما تملك من أجل علاجه، لكن المطالبات المالية الكبيرة للمستشفى فاقت قدرتهم، فاضطروا بكل ألم وحسرة إلى إخراجه إلى المنزل وهو في حالة غيبوبة تامة.
613020802 1458973652902492 767244501101982442 n
وبمبادرة من اصحابه وقلة قليلة من زملائه الموسيقيين، وبسبب الحاجة الملحّة لإعادته إلى مستشفى، تمكّنوا من نقله إلى مستشفى خاص بتكلفة أقل قليلًا، على أمل أن يجد فرصة للعلاج والرعاية, لكن قبل ساعات، شاء الله أن يأخذ أمانته ففاضت روحه إلى بارئها، ورحل محمد سوبا إلى رحمة الله تعالى.
محمد عثمان _ النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/01/10