هل تعاني من صعوبة في النوم؟ إليك 4 عادات تساعدك على الاسترخاء ليلا

وأظهرت الدراسة أن إضافة هذه العادات الـ 4 في الروتين اليومي يساعد على تنظيم النوم وتحسين الصحة العامة.

التعرض لضوء الشمس

يساعد ضوء الصباح على تنبيه الجسم وبدء اليوم بنشاط، من خلال تحفيز إفراز هرمون الكورتيزول المسؤول عن اليقظة.

أما في الظلام، فيفرز الدماغ هرمون الميلاتونين الذي يرتبط بالنوم، لذا شدد الباحثون على ضرورة تقليل التعرض للضوء الأزرق من الشاشات قبل النوم لمدة 30 إلى 60 دقيقة، لأنه يعيق إفراز الميلاتونين ويؤثر على جودة النوم.

تناول الطعام في أوقات منتظمة

يساعد الالتزام بمواعيد ثابتة للوجبات الجسم على الدخول في حالة من الاسترخاء مساء، مما يسهم في خفض ضغط الدم وإبطاء معدل ضربات القلب وهما عاملان أساسيان لتهيئة الجسم للنوم الجيد.

ممارسة تمارين التنفس

تؤدي دورا مهما في تهدئة الجسم وخفض معدل ضربات القلب وإرخاء العضلات، وتحسين استجابة الجهاز العصبي اللاودي المسؤول عن الراحة والهضم، ما يعزز القدرة على النوم بسهولة.

التدريب القلبي الوعائي

توصلت الدراسة إلى أن ممارسة هذه التمارين بنسبة تتراوح بين 60% و70% من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب تعد هي الأمثل.

ففي هذه المرحلة، يكون الشخص قادرا على التحدث بخفة أثناء التمرين رغم تسارع التنفس، مما يعزز صحة القلب ويساعد على تحسين جودة النوم.

