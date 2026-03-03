مداراتمنوعات

بالصور.. توقع له الخبراء مستقبل واعد.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد نبأ رحيل أصغر ممثل سوداني.. تعرف على أسباب وفاته المفاجئة!!

2026/03/03
643779314 10241320434006148 3913077150433068777 n

خيم الحزن على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, وذلك بعدما تداول نشطاء بارزون خبر وفاة أصغر ممثل سوداني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الطفل الراحل عبد الحفيظ محمد علي, من مواليد منطقة الفكي هاشم, التي تقع بمدينة بحري, شمال العاصمة الخرطوم.

643912939 10241320434766167 939710060720852360 n

ووفقاً لما كتب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي, فإن الممثل الصغير فارق الحياة قبل أيام من شهر رمضان, بعد إصابته بالملاريا.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فإن الطفل عبد الحفيظ, كان قد شارك في إحدى حلقات مسلسل “المنطقة X”, وتوقع لها الخبراء مستقبل واعد في الدراما.

643779314 10241320434006148 3913077150433068777 n

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي أصيب بالحزن بعد انتشار نبأ وفاته حيث تضرع المعلقون بالدعاء لوالديه بأن يكتب الله لهم الصبر الجميل على فقد إبنهم.

ياسين الشيخ _ النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/03/03