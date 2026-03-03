بالفيديو.. لإدخال سيارة “تربتك” من السعودية إلى السودان.. تعرف على الخطوات كاملة والرسوم المقرر دفعها حتى وصول السيارة لبورتسودان

ناشر ناشط سوداني, مقطع فيديو وضح من خلاله كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول سيارة من السعودية, إلى السودان, عن طريق دفتر المرور الجمركي (التربتك).

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن أول خطوة لمن يرغب في العودة بسيارته من المملكة, إلى السودان, هي إستخراج (التربتك), صالح لمدة وسعره ألف ريال.

الخطوة الثانية هي حجز الباخرة, وسعر السيارة داخل الباخرة حوالي 700 ريال, وعند وصول السيارة للسودان, سيتم دفع مبلغ 120 ريال عبارة عن اذن دخول السيارة.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فإن الخطوة الثالثة هي دفعت رسوم الجمارك في السودان, وتبلغ حوالي 850 ريال, بعد ذلك رسوم التأمين وقدرها 45 ألف جنيه سوداني, والخطوة الأخيرة دفع اذن المرور وقيمته 250 ألف جنيه سوداني, وصالح لمدة 3 أشهر.

محمد عثمان _ النيلين