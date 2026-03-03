شاهد بالفيديو.. شاعر سوداني يهاجم “البندول” بعد ترديده رائعة الراحل مصطفى سيد أحمد في “أغاني وأغاني” (لي شنو بتعمل كدة في روحك؟)

سخر الشاعر السوداني, الشاب أيمن بشير, من المطرب أحمد فتح الله, بعد ترديد الأخير رائعة الراحل مصطفى سيد أحمد, “الحزن النبيل”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنان الملقب بالبندول, كان قد شارك في إحدى حلقات برنامج “أغاني وأغاني”, بالأغنية التي يمجدها محبي الراحل أبو السيد.

وكتب الشاعر أيمن بشير, في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (لشنو يا أحمدفتح الله بتعمل كده في روحك..).

وتابع بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (انت زول عاقل وواعي تغني الحزن النبيل؟؟؟؟ انا ماعارف منو البختار ليك اغنياتك في البرنامج ده لكن واضح جدا انه زول جووكي ساي ماعنده علاقه مع الشغله).

وأضاف أيمن بشير: (عموماً انت كده أكدت للجمهور انه البرامج دي برامج ماعندها قيمه فنيه والاختيار فيها بتم بالمجاملات حتي لوبتغني اغنيه ممكن تشوِّه البرنامج بالأداء المتواضع كما حدث في اغنية الحزن النبيل). وواصل الشاعر بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (للأسف أحمدفتح الله ماعنده ذوق في إختيار المفرده أو اللحن بتعامل مع الاسماء زي ناصر عبدالعزيز عشان بس ده ناصر يعني مخلوع بيه بس). وختم أيمن بشير: (تدوينته لكن أتفه وأسوأ غنا عملو ناصر عبدالعزيز غناه أحمدفتح الله يعني ناصر اتعامل مع مشروع فتح الله كَمَكَّبْ نفايات فنيه حيث انه جمع كل اغنياته التي رفضها الآخرين وغناها فتح الله).

محمد عثمان _ النيلين