الخارجية : نتابع باهتمام تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وانعكاساتها على السودانيين المقيمين في الدول المتأثرة

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم ، انها تتابع باهتمام بالغ، التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على أوضاع المواطنين السودانيين المقيمين في بعض الدول المتأثرة بهذه التطورات.

وتؤكد الوزارة أن سفارة جمهورية السودان في طهران، إلى جانب السفارة في بيروت، وأنقرة، والقنصلية العامة في إسطنبول، تتابع عن كثب أوضاع الرعايا السودانيين، وتعمل على تقديم ما يلزم من دعم ومساندة، بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية وجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج.

كما تعمل الوزارة على اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنظيم عملية إجلاء للرعايا السودانيين من إيران، وفقاً لتطورات الأوضاع هناك، وبما يضمن سلامتهم وأمنهم.

وتهيب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجميع المواطنين السودانيين في الدول المعنية الالتزام بتوجيهات البعثات الدبلوماسية والتواصل معها عبر القنوات الرسمية لتلقي الإرشادات اللازمة.

سونا