أفضل المدن للزوار الدوليين.. مدينتان عربيتان تتفوقان على باريس وكوالالمبور

استقبلت بانكوك في عام 2025 نحو 30.3 مليون زائر دولي، مما عزز مكانتها كإحدى أهم مراكز السفر والسياحة في العالم، وفقاً لبيانات “يورومونيتور”.

مع ذلك، تعد بانكوك المدينة الوحيدة ضمن قائمة العشرة الأوائل التي شهدت انخفاضاً، بنسبة 7% على أساس سنوي. تليها هونغ كونغ في المركز الثاني بـ23.2 مليون زائر (+6%)، بينما حافظت لندن على صدارتها كأكثر المدن الأوروبية زيارةً بـ22.7 مليون زائر (+4%)، وفقاً لما نقلته “Statista”، واطلعت عليه “العربية Business”.

تعد ماكاو الوجهة الأسرع نمواً في القائمة، حيث ارتفعت بنسبة 14% لتصل إلى 20.4 مليون زائر. وتتفوق تركيا بشكل ملحوظ بوجود مدينتين لها في القائمة – إسطنبول بـ19.7 مليون زائر (+6%) وأنطاليا بـ18.6 مليون زائر (+8%).

تكمل دبي (19.5 مليون)، ومكة المكرمة (18.7 مليون)، وباريس (18.3 مليون)، وكوالالمبور (17.3 مليون) قائمة العشرة الأوائل، حيث سجلت جميعها نمواً قوياً يتراوح بين 4% و7%.

وبينما لا تزال العواصم الأوروبية وجهات جذب رئيسية، يبدو أن جاذبية السياحة العالمية تتجه نحو آسيا والشرق الأوسط.

العربيه نت