حكاوي قطع الاتصالات وخروج مقسمات شركة زين من الخدمة

حكاوي الساموراي الغريب

بقلم متوكل الجزولي

حلقة (34)

(قطع الاتصالات وخروج مقسمات شركة زين من الخدمة)

صاحب الفكر نقيب مستنفر يتبع لاستخبارات الدعم السريع كل تفاصيله عندنا حتى تحركاته إلى الآن مرصودة طرح هذه الفكرة لرئيس شعبة استخبارات الجنجويد عيسى بشارة و استجاب لها و تم تكليفه هو و ضابط آخر للقيام بهذه المهمة و حتى لا يتهموا بأنهم مليشيا تخريبية تواصلوا مع شركة زين و أمروهم أنه لا بد من استعادة خدمات الاتصالات في دارفور و امهلهم ثلاثة أيام استمر التفاوض و النقاش بينه و بين مندوب الشركة لساعات و اخبره مندوب الشركة أنهم لم يقطعوا الاتصالات عن دارفور و السبب يرجع إلى قيام بعض الأشخاص بسرقة المولدات و الواح الطاقة الشمسية و خربوا مراكز الاتصالات هناك و إذا وفرتم لنا الأمن و الضمانات سوف نذهب لإصلاح الأمر و أنهى معهم المكالمة بعد أن قال لهم عليكم أن تتصرفوا و لا دخل لي بهذا الموضوع فقط يجيب استعادة الخدمة في دافور .

ثم بعد الوقت المحدد ذهب هذا اللعين الذي يحمل في قلبه حقد اليهود تجاه أي شخص لا ينتمي إلى مكوناته الاجتماعية فهو صاحب سجل حافل بالانتهاكات في الجزيرة و الخرطوم و امدرمان عليه من الله ما يستحق .

قام هذا اللعين بمعاونة مهندس يتبع لشركة زين يسكن شرق النيل بتحديد المقسمات الرئيسية في بحري و السجانة و منطقة اخرى لا اذكرها و ليته قام بفصل المقسمات بطريقة علمية لا تضر بها بل قام بتقطيع الكيبولات و تخريب المقسمات بطريقة تبين لك أن هؤلاء الملاقيط يبغضون حتى البيوت التي نسكن فيها و احتلوها و سوف اقوم بتنزيل مقطع فيديو يبين لك حقد هؤلاء الملاعيين في هذا المنشور .

قاموا بقطع الاتصال و تواصلوا مع شخص في جنوب السودان عرضوا عليه محتويات المقسمات التيرهات و الذواكر و الأجهزة الإلكترونية و أجهزة الكمبيوتر و الاستقبال و لما فعلوا كل ذلك جاءت المرحلة الأخيرة و هي سرقة الكيبولات فأي مقسم يحتوي على عشرات الاطنان من النحاس الأحمر .

مقسم بحري الذي يقع غرب جنوب مصنع سيقا قام علي وافي قائد استخبارات بحري بسرقة النحاس هو و ضباطه و استأجروا بعض الشباب من الحاج يوسف و معهم أدوات العمل جاهزه لقطع الكيبولات عن طريقة المنشار الكهربائي و غيره .

واتمنى من شركة زين أن ترفع دعوى في مليشيا الدعم السريع فكما هو معلوم هذه الشركة عالمية و يمكنها أن تقاضي هذه المليشيا .

و شاهد هذا الفيديو حتى تعلم حقد هؤلاء الملاقيط وأنهم لا ينتمون لهذه البلاد ولا إلى أهلها و لا يشبهوننا في شيء

(ناس الجغم حتى لا تزعلوا تم تحيد من يعمل و تم تحيد الضابط المسؤل عن هذا المقسم و الموكل من قبل علي وافي و بعض القادة و إسمه أدم نجم من أبناء غرب كردفان الان في جوبا بحثا عن طرف صناعي لقدميه المجغومتين ولم يجد ولن يجد شكرا لبتاع المسيرة)

لا صالح الله فينا من يصالحهم

#القوات_المسلحة

#بل_بس