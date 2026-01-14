(كيف نقرأ)

الإسلامين كان ممكن يختارو التحالف مع قوات الدع m السر y ع إذا كان إستندو في الحٍسبه حقتهم على موقف الجيش الأسقط نظام الإنقاذ .. ولو كان إختارو الطريق بتاع حميد t كان حيكون عندهم حُجه ومنطق لقتال الجيش ..

سر نجاح التنظيم بتاعهم ده بيتمثل في اخيارهم لآليات العبور الآمن من فوق الألغام دي كلها وده الشي البيخلي الناس تلتفت وتقيف حبتين عشان تفهم معني ( السياسية) السياسية البتخليك تحس بإنو الجماعة ديل عملو حساب ( للهيكل) مش حساب ( للأطراف) سياسية فيها تفسير واضح لكيف ( تلتف ) ثم ( تنقًض ) ..

التنظيم ده كل يوم قاعد يوضح للناس العندها عقل إنو سكت على السقوط وماقاوم لحسابات أكبر من البشير ونافع وعلي عثمان وكم عربية وكم بيت وكم شركة مع إنو خيار المقاومة كان متاح في يدو بغض النظر عن فرضيات نجاح المحاوله من فشلها ..

تنظيم قدم مقترح مساندة حكومة حمدوك لأنو عارف إنو مجموعة الدجاج دي لو قعدت براها حتكسر العٍده..

تنظيم فضّل خيار دعم الجيش لأنو عارف عمق الجيش وتجذرو جوه الشعب و إنو من المستحيلات خسران ظهير المعركة معاهو مهماً طالت..

التنظيم ده إنسجم مع المستجدات وموجات الاستهداف المتلاحقه وقدم تنازلات ظاهره لينا الآن في شكل التخفيض العسكري والإعلامي وده بيوريك إنو تنظيم قادر ينكمش وقادر يتمدد على حسب الظروف العامه وهنا يكمن سر الحركة..

أنا ماعايزة اطول لكن حأقول ومن خلال القراءه العامة بإنو التنظيم ده في سبيل أنو المعركة دي تتحسم لصالح الشعب السوداني ده حيقدم أكتر من كده بكثير… كفاية أنهم لحدي الآن ما جابو سيرة سُلطه وحكومة..

✍️تبيان توفيق الماحي