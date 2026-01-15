الخبز الأسمر أم الأبيض.. أيهما أفضل لضبط سكر الدم؟

يُعد خبز القمح الكامل خيارا أفضل من الخبز الأبيض عندما يكون ضبط سكر الدم هو الهدف الأساسي.

الخبز الأبيض أكثر عرضة للتسبب في ارتفاع سريع بسكر الدم لافتقاره إلى كمية كافية من الألياف التي تُبطئ الامتصاص.

بينما يؤدي تناول خبز القمح الكامل إلى ارتفاع تدريجي وأبطأ في مستويات الغلوكوز مقارنة بالخبز الأبيض.

ويؤثر اختيار نوع الخبز بشكل مباشر على سرعة دخول الغلوكوز إلى مجرى الدم بعد الوجبة، وهو عامل حاسم في إدارة سكر الدم.

من منظور التحكم بسكر الدم، يتفوّق خبز القمح الكامل على الخبز الأبيض بفضل محتواه العالي من الألياف والكربوهيدرات المعقدة التي تُبطئ الهضم وتحدّ من الارتفاعات الحادة في سكر الدم.

في المقابل، ترتبط المنتجات المصنوعة من الدقيق المكرر، مثل الخبز الأبيض، بارتفاعات أسرع في الغلوكوز بعد الأكل، ما يزيد الحاجة إلى الإنسولين ويُرهق آليات تنظيم السكر في الجسم.

مقارنة غذائية

خبز القمح الكامل: ألياف أعلى، مغذيات دقيقة وبروتين أكثر، تأثير أبطأ وأكثر استقرارا على سكر الدم.

الخبز الأبيض: سعرات وكربوهيدرات وصوديوم أعلى غالبا، وتأثير أسرع على ارتفاع السكر.

كيف يؤثر خبز القمح الكامل على ضبط السكر؟

الألياف تُبطئ الهضم والامتصاص، ما يمنع القفزات السريعة في سكر الدم.

الكربوهيدرات المعقدة تُمتص ببطء وتُعزز الشعور بالشبع، ما يدعم إدارة الوزن واستقرار السكر على المدى الأطول.

دراسات وتجارب سريرية أظهرت تحسّنًا في HbA1c (المؤشر طويل الأمد للسكر) مع استهلاك خبز القمح الكامل لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

كيف يؤثر الخبز الأبيض على ضبط السكر؟

التكرير يزيل الطبقات الغنية بالألياف من حبة القمح، وهي المسؤولة عن الحد من ارتفاع السكر.

التعرض المزمن لارتفاعات السكر يزيد خطر مقاومة الإنسولين والسكري من النوع الثاني.

سكاي نيوز