شاهد.. نشطاء الدعم السريع يعيدون نشر صورة مثيرة للمطربة ندى القلعة مع الفنان كمال ترباس قبل 18 عام والجمهور يرد ويشكك: (عديمين أخلاق والبل كتر عليكم)

نشرت إحدى الصفحات التي تم تصنيفها من قبل المتابعين على أنها مناصرة لمليشيا الدعم السريع, صورة أثارت جدلاً واسعاً بعد تداولها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصورة التي يعود تاريخها للعام 2008, حسبما ذكر ناشروها جمعت الفنان الكبير كمال ترباس, بالمطربة الشهيرة ندى القلعة.

وظهر ترباس, في الصورة وهو يضع يده على كتف القلعة, وكتبت الصفحات: (مطربة البلابسة ونافخ الكير صاحب العمة الكبيرة والشهيرة).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد هاجم الجمهور من خلال تعليقاته نشطاء الدعم السريع, مشككين في حقيقة الصورة وساخرين من الهزائم المتكررة للمليشيا على أرض المعارك.

حيث كتب أحد المتابعين: (فوتشوب واضح ودعامة عديمين أخلاق) وكتب معلق آخر: (البل كتر عليكم في الميدان جريتوا على الميديا).

محمد عثمان _ النيلين