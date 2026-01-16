في مفاجأة كبيرة.. جمهور مواقع التواصل يرفض اعتذار الطبيبة إبنة اللواء بالقوات المسلحة وينشر صورة لها وهي تحمل السلاح وتعمل “قناصة” بالدعم السريع

رفض جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, الاعتذار الذي تقدم به طبيبة المختبرات الطبية وإبنة اللواء بالقوات المسلحة “الخنساء”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “الخنساء”, كانت قد سجلت اعتراف رسمي أكدت فيه دعمها لمليشيا الدعم السريع, في وقت سابق.

ورغم تأكيدات إبنة اللواء بالجيش, على أنها قامت بدعم المليشيا, إعلامياً فقط, إلا أن الجمهور رصد صور لها وهي أعلى إحدى العمارات السكنية, حيث كانت تعمل “قناصة”, للدعم السريع.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النلين, فقد رفض عدد كبير من الجمهور ومشاهير الميديا اعتذار “الخنساء”, مطالبين بمحاكمتها أسوة بالمتعاونين الذين تم ضبطهم.

محمد عثمان _ النيلين