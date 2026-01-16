🔴 ترمب قام باصدار قانون يبل كل السودانيين ولم يتطرق للكيزان

شتارة قحت المهلكة مرة أخري:

جاء في الأثر أنه بين عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢١ طلب الشعب من قحت بل الكيزان وحل مشاكل الشعب، فقامت قحت ببل الشعب وحل مشاكل الكيزان. وقبل أسابيع أطلقت قحت حملة تطالب ترمب بتصنيف الاخوان السودانيين منظمة إرهابية (بعد أو قبل أن يزبط فنزويلا وغرينلاند وايران ويضم كندا). فقام ترمب باصدار قانون في منتصف يناير يبل كل السودانيين ويمنع عنهم الحصول علي تاشيرة هجرة لامريكا ولم يتطرق للكيزان..

بوست من عام ٢٠٢١

كتب د/ ياسر يوسف :”زمان كان في واحد شغال حلاق عنده شوية بصارة في الطهور بشيل معاهو عدة الطهور الدكان، لو جاهو زول داير يحلق بحلق ليهو ولو جابو ليهو شافع للطهور بطهرو .

يوم في عمك جاء سايق ولده لقى الدكان مليان زبائن قال للحلاق أنا داخل السوق وجاي بعد تنتهي أحلق للولد ده ، عمك مشى إشترى الخضار واللحمة وجاء شايل القفة( زمن الخضار بجيبو بالقفة ) لقى ولده قاعد يبكي والدم يشر منه قال للحلاق ده شنو العملتو في الولد ده، الحلاق قال ليه طهرتو لأنه لقيتهم شافعين ومتذكر واحد طهور والتاني حلاقة فقمت طهرت واحد وحلقت للتاني، عمك عاين للحلاق وقاليهو كان إنت عندك نظرة في واحد بجيبو للطهور بكون أغبش ولابس لباس؟

هسه ناس قحت قلنا ليهم بلو الكيزان وحلو مشاكل الشعب، قامو بلو الشعب وحلو مشاكل الكيزان ، عليكم الله في ناس غبش وجعانيين محتاجين بل، يا جماعة الله يهدينا ويهديكم ركزو شوية عشان ما تضيعوا الثورة . و سلامتك ياوطن”

