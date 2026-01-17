عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن

كشفت دراسات علمية حديثة وخبراء صحة أن المشي اليومي البسيط يمكن أن يكون أداة فعالة لحرق السعرات الحرارية، وتسريع خسارة الوزن، وتحسين الصحة العامة، من دون الحاجة إلى اشتراك في ناد رياضي أو معدات مكلفة.

وبحسب تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الأبحاث تشير إلى أن المشي المنتظم يقلل بشكل ملحوظ من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والخرف، وبعض أنواع السرطان، كما يحسن حساسية الإنسولين ويحد من تخزين الدهون في الجسم.

وتظهر الدراسات أن المشي لمدة 10 دقائق يوميا يمكن أن يحقق فوائد صحية ملموسة، إلا أن متوسط عدد الخطوات التي يحققها البريطانيون لا يتجاوز 5951 خطوة يوميا، وهو أقل من المعدل المرتبط بأكبر المكاسب الصحية. في المقابل، تسجل مدينة شيفيلد أعلى معدل مشي في البلاد بمتوسط 7209 خطوات يوميا.

وأشار تحليل علمي كبير نشر العام الماضي، وشمل بيانات نحو 160 ألف شخص من قرابة 60 دراسة، إلى أن المشي 7000 خطوة يومياً كافٍ لتحقيق فوائد صحية كبيرة، منها خفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 25 بالمئة، والخرف بنسبة 38 بالمئة، إضافة إلى تقليل خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان والاكتئاب.

وأوضح الخبراء أن وتيرة المشي لا تقل أهمية عن عدد الخطوات، إذ يرفع المشي السريع معدل ضربات القلب إلى ما وصفوه بـالنقطة الأيضية المثالية لحرق الدهون.

وأكدت دراسة نشرتها المجلة الأميركية للطب الوقائي، أن الأشخاص الذين يمشون بوتيرة سريعة لمدة 15 دقيقة يوميا كانوا أقل عرضة للوفاة مقارنة بغيرهم.

كما شدد مختصون، من بينهم المدربة الشخصية الويلزية أنوين ديفيز، على أهمية التقنية الصحيحة في المشي، مثل تحريك الذراعين، وطريقة ملامسة القدم للأرض، إضافة إلى دمج التلال والسلالم أو حمل أوزان خفيفة لزيادة استهلاك الطاقة، مع التحذير من الإفراط لدى من يعانون مشكلات صحية.

وأكد الخبراء أن المشي بعد الوجبات يساعد في ضبط سكر الدم، وأن الاستمرارية في المشي المعتدل قد تكون أكثر فاعلية على المدى الطويل من التمارين المكثفة المتقطعة.

سكاي نيوز