شاهد بالصور والفيديو.. الممثل “مؤيد” يفضح التيكتوكر “بارود” الذي تخصص في الحديث عن أعراض النساء والفتيات السودانيات ويكشف معلومات خطيرة عنه وعن مكان إقامته

كشف الممثل السوداني, الشاب مؤيد جمال, معلومات هامة عن التيكتوكر المثير للجدل “بارود”, والذي اشتهر خلال الفترة الماضية بالحديث عن بعض النساء والفتيات السودانيات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام الممثل الشاب خلال بث مباشر له على منصته عبر تطبيق “تيك توك”, بنشر صورة للتيكتوكر.

وأتهم مؤيد, “بارود”, بفعل الأفعال الفاضحة بعد أن تم ضبطه بأدلة موجودة عنه عبارة عن مقاطع فيديو مثيرة وغير صالحة للنشر حسبما زعم.

كما كشف الممثل الشاب في جزء من حديثه الذي تابعه محرر موقع النيلين, عن مكان إقامة “بارود”, حالياً وأكد أنه موجود بسلطنة عمان.

محمد عثمان _ النيلين