رفع متوسط العمر المتوقع بالسعودية ليلامس 80 عاما

رفعت المملكة متوسط العمر المتوقع للإنسان إلى 79.7 عاما، في إطار تسريع جهودها لبناء نموذج رعاية صحية حديث ضمن رؤية المملكة 2030، من خلال إصلاحات تركز على تحسين جودة الحياة.

وبقيادة برنامج تحول القطاع الصحي، يعتمد النهج على نموذج “حكومة واحدة” يدمج السياسات بين مختلف القطاعات لتعزيز الوقاية، وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، ودمج الاعتبارات الصحية ضمن مبادرات أوسع لتحسين جودة الحياة.

كما أسهم التكامل بين الجهات المعنية، في تحقيق تحسينات كبيرة في السلامة، شملت انخفاض الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق بنسبة 60%، وتراجع الوفيات بسبب الإصابات غير المتعمدة بنسبة 30%.و تحققت هذه المكاسب بفضل توحيد الأدوار التنظيمية والتشغيلية، وتعزيز مفهوم “الصحة في جميع السياسات” بما يدعم سلامة المجتمع ويضمن استدامة التقدم على المدى الطويل.

ويثبت تقدم المملكة، أن تحسين المؤشرات الصحية ورفع متوسط العمر المتوقع ليس نتاج قطاع واحد، بل نتيجة مسار متكامل تقوده رؤية 2030.

ويستند هذا المسار إلى تعزيز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية، وتحسين الوصول إلى الخدمات، وإعطاء الأولوية للوقاية قبل العلاج.

ويهدف نموذج الرعاية الصحية المتطور في السعودية إلى دعم بناء مجتمع حيوي يتمتع بصحة مستدامة، من خلال مواءمة النتائج الطبية مع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية وأهداف جودة الحياة الأوسع المنصوص عليها في رؤية 2030.

جريدة المدينة