شاهد بالفيديو.. والي شمال دارفور السابق يحرج وزيرة الخارجية الأمريكية “كوندوليزا رايس” ويهددها بالطرد وعدم دخول الفاشر.. تعرف على القصة كاملة من لسان صاحبها السلطان “كبر”

حكى الدكتور عثمان محمد يوسف كبر, والي ولاية شمال دارفور, في حكومة الرئيس عمر البشير, عن الموقف التاريخي والشهير له مع وزيرة الخارجية الأمريكية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حكى السلطان كبر, القصة خلال استضافة تلفزيونية على قناة “البلد” الفضائية.

وقال “كبر”, أن الموقف بدأ خلال زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية “كوندوليزا رايس”, للسودان, إبان فترة توليه منصب والي شمال دارفور.

وأكد بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن “كوندوليزا رايس”, قامت وبصورة مفاجئة بتغيير جدولها بعدما تم الاتفاق على زيارة لمدة 45 دقيقة.

وكشف الدكتور عثمان محمد يوسف, أنه أصر على قيام البرنامج كما متفق عليه دون إجراء أي تعديل, كما قام بإغلاق هاتفه ورفض التواصل مع وزيرة الخارجية الأمريكية, وزاد على ذلك بإصداره تعليمات بمنعها من دخول الفاشر.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فقد ذكر “كبر”, ضاحكاً وهو يستذكر الموقف أن “كوندوليزا رايس”, في نهاية الأمر رضخت لمطالبه وجلست في زيارة استغرقت أكثر من ال 45 دقيقة التي حددها وأرسلت له بعد ذلك بعض الهدايا.

محمد عثمان _ النيلين