شاهد بالصور.. المشجعة السودانية الحسناء “منية” تخطف الأضواء بإطلالة جديدة وتشكو من انتحال شخصيتها داخل منصات للزواج: “بنات ناقصات”

خطفت المودل السودانية, الحسناء منية مجدي, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بإطلالة جديدة قامت بنشرها على حسابها عبر فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فان “المودل” التي اشتهر, خلال حضورها مباريات الوطني في بطولة كأس العرب بالدوحة, ظهر في صور من إحدى المنتجعات السياحية.

كما شكت منية مجدي, في تدوينة أخرى من انتحال شخصيتها في إحدى منصات الزواج على تطبيق “تيك توك”, وعدد من المنصات.

وكتبت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (حسبي الله فيك يا الداخلة منصة الزواج في التيك توك بتتكلمي باسمي وبتقولي مواصفات ومنتحلة شخصيتي.. الله يازاك ياخ حسبي الله في العواليق ديل بنات ناقصاااااااات ياخ.. وبتاعت تويتر برضو يارب تتعكس عليكم الاتنين محل تقبلو تجيبو للواحد السمعة الله يضركم ياخي).

محمد عثمان _ النيلين