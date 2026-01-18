منوعاتمدارات

شاهد بالصور.. المشجعة السودانية الحسناء “منية” تخطف الأضواء بإطلالة جديدة وتشكو من انتحال شخصيتها داخل منصات للزواج: “بنات ناقصات”

2026/01/18
615923008 18555216037023752 1470234107697641203 n

615448419 18555216028023752 2305697675775176359 n

خطفت المودل السودانية, الحسناء منية مجدي, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بإطلالة جديدة قامت بنشرها على حسابها عبر فيسبوك.

615923008 18555216037023752 1470234107697641203 n

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فان “المودل” التي اشتهر, خلال حضورها مباريات الوطني في بطولة كأس العرب بالدوحة, ظهر في صور من إحدى المنتجعات السياحية.

615407152 18555216001023752 9027751287764336819 n

كما شكت منية مجدي, في تدوينة أخرى من انتحال شخصيتها في إحدى منصات الزواج على تطبيق “تيك توك”, وعدد من المنصات.

615318360 18555216010023752 6662232454660094692 n

وكتبت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (حسبي الله فيك يا الداخلة منصة الزواج في التيك توك بتتكلمي باسمي وبتقولي مواصفات ومنتحلة شخصيتي.. الله يازاك ياخ حسبي الله في العواليق ديل بنات ناقصاااااااات ياخ.. وبتاعت تويتر برضو يارب تتعكس عليكم الاتنين محل تقبلو تجيبو للواحد السمعة الله يضركم ياخي).

محمد عثمان _ النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/01/18