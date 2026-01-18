منوعاتمدارات

شاهد بالفيديو.. فتيات وأطفال مصريون يتسابقون لالتقاط صور مع عروس سودانية بسبب “الحنة” والثوب الجميل

2026/01/18
جرتق عروس

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو نال إعجاب المتابعين الذين قاموا بمشاركته عبر صفحاتهم الشخصية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر فتيات وأطفال مصريون, يتسابقون على التقاط صور تذكارية مع عروس سودانية, بالقاهرة.

الأطفال والبنات طلبوا من أحد الرجال تصويرهم بعدما تسابقوا أمام العروس السودانية, التي لبت طلبهم جميعاً بحب واحترام كبير.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كشف نشطاء عن الأسباب التي جعلت المصريون, يتدافعون حول العروس وأكدوا أن جمال الثوب والحنة التي كانت تضعها العروس من أسباب تسليط الأضواء عليها.

محمد عثمان _ النيلين

