شاهد بالفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع “يأجوج ومأجوج” يفاجئ الجميع ويصرخ مطالباً بإيقاف الحرب ومنادياً بالسلام: ربنا قال (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم) ونحنا أخطأنا وكذلك البرهان

فاجأ القائد الميداني المعروف بمليشيا الدعم السريع, محمد الفاتح, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, وذلك بعد ظهوره في بث مباشر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد اقتحم القائد الميداني الشهير باسم “يأجوج ومأجوج”, بث مباشر لأحد زملائه, تحدث فيه عن ضرر المواطنين من الحرب.

محمد الفاتح, طالب خلال حديثه بإيقاف الحرب التي استمرت لسنوات قتل بسببها الآلاف وتسببت في نزوح الملايين من منازلهم وبلادهم.

وتحسر “يأجوج ومأجوج”, على الخراب الذي أصاب البلاد والبنية التحتية لها, وتساءل أين المساجد المزدحمة والجامعات والمدارس الآن.

وناشد محمد الفاتح بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, طرفي النزاع للجنوح للسلم وإيقاف حرب قائلاً: ربنا قال (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم), ونعترف أننا أخطأنا وكذلك البرهان.

محمد عثمان _ النيلين