صمت في ساعة البلاء وتمجيد كورالي في المستقبل:

حقيقة أن الكثير (وليس كل ) النخب من الليبراليين واليساريين قد تقاعسوا عن التصدي للغزو الجنجويدي للسودان لا يعني نهاية القصة. من المؤكد أن أحفادهم من ليبرالي ويساريي المستقبل سيالفون قصائدا رائعة عن شجاعة الشعب السوداني الذي أجهض أخطر مخطط امبريالي لتفكيك المنطقة وسيرسمون جداريات زاهرة تحتفل بتحرير الخرطوم ويشكلون كورالات باهرة تمجد فاشر تحدث عن نساء كالفهود الضارية. وسيبدأون كتابة التاريخ بان الإسلاميين صنعوا الجنجويد وينهونه بإنتصار الشعب السوداني علي الغزاة. وسيختفي الفصل الأوسط من كتاب التاريخ الذي فيه أين كان الليبراليون واليساريون الذين تقاعسوا وسموا المقاومة أسماء جائرة منها كيزان ودعاة حرب وأعداء للسلام لرفضهم التوافق على طريقة إستسلام اليابان. بمعني آخر، سيحصدون في حقول لم يزرعوا فيها بل خربوا زرعها.

معتصم اقرع