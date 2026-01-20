السياسي والكاتب الإماراتي عبدالخالق عبدالله: “الإمارات وجدت نفسها أمام شقيق غاضب، فانسحبت بإرادتها.. لم يعد لنا أي تدخل في اليمن، والملف بيد السعودية وبالعافية عليهم”.

نقول له بالمثل هناك شقيق آخر لكم اسمه (السودان) غاضب بشدة من تدخلكم السافر في شئونه الداخلية بدعم وتسليح مليشيا مجرمة ومتوحشة تمردت على الدولة وقتلت أكثر مليون مواطن سوداني أعزل وشردت أكثر من 12 مليون سوداني وحولتهم إلى نازحين ولاجئين وقتلت أبناءهم واغتصبت نساءهم وأذلت شيوخهم ويتّمت أطفالهم ونهبت أموالهم وممتلكاتهم ودمرت وحرقت بلادهم وبنيّاتهم الأساسية وهاجمت القرى والمدن وحاصرتها وجوعت أهلها وقتلتهم وأذلتهم وعذبتهم فهلا حكمتم صوت العقل وتوقفتم عن دعمها بالعتاد الحربي والمسيرات الاستراتيجية والمرتزقة الأجانب؟.. نتوقع منكم موقفاً مماثلاً لما فعلتموه في اليمن لتحكموا صوت العقل وتخرجوا من السودان وتتوقفوا عن دعم المتمردين المتوحشين القتلة (بمحض إرادتكم)!!

د. مزمل أبو القاسم

