كيف تفرق بين البرد والإنفلونزا وكوفيد؟

مع حلول فصل الشتاء، تتزايد الإصابات بالأمراض الموسمية، وعلى رأسها نزلات البرد والأنفلونزا، إلى جانب استمرار ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا.

ويشير تقرير موقع “تايمز أوف إنديا” إلى أهمية الانتباه للعلامات التحذيرية، ومعرفة الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، واتباع سبل الوقاية المناسبة، لضمان التعامل السريع مع أي إصابة محتملة خلال هذا الموسم.

سلالة “ستراتوس”.. ما الذي يميزها؟

تتشابه سلالة “ستراتوس” مع متحور “نيمبوس” من حيث سرعة الانتشار، كما تسبب أعراضا أبرزها التهاب الحلق الشديد، والذي قد يستمر لفترة أطول ويكون أكثر إزعاجا مقارنة ببعض السلالات السابقة.

أعراض متشابهة

يتسبب كل من فيروس كورونا “SARS-CoV-2” وفيروس الأنفلونزا في مجموعة من الأعراض المتقاربة، مثل:

-الحمى

-السعال

-الإرهاق

-التهاب الحلق

-سيلان الأنف

-آلام العضلات والجسم

-الصداع أو الغثيان أحيانا

كيف تميز بين كورونا والأنفلونزا؟

رغم التقاطع في الأعراض، فإن هناك فروقا أساسية، من بينها:

– سرعة ظهور الأعراض

تظهر أعراض الأنفلونزا غالبا خلال 1 إلى 4 أيام، بينما قد تتطور أعراض كورونا بشكل أبطأ، خلال فترة تمتد من يومين إلى 14 يوما.

– مدة المرض

تميل أعراض كورونا إلى الاستمرار لفترة أطول، وقد تمتد لأسابيع، في حين تختفي أعراض الأنفلونزا لدى كثيرين خلال وقت أقصر.

– أعراض أكثر ارتباطا بكورونا

فقدان حاستي الشم أو التذوق، وضيق التنفس، وهي أعراض أقل شيوعا في الأنفلونزا.

متى ترجح الإصابة بكورونا؟

تشير بعض العلامات بشكل أوضح إلى كورونا، خاصة إذا:

-استمر فقدان الشم أو التذوق

-ساءت الأعراض بدل تحسنها

-ظهرت صعوبة في التنفس أو ألم في الصدر

-استمرت الحمى لفترة طويلة

وفي هذه الحالات، يجب طلب الرعاية الطبية فورا دون تأخير.

مصراوي