شاهد بالفيديو.. ناشط سعودي يرد على أحد “الدعامة”: (نعم ندعم البرهان لأنه يمثل الشرعية وقلنا ذلك في العلن.. لكن الذي يدعمكم أنتم مختفي ولابس عباية ونقاب ولا يستطيع الظهور)

رد ناشط, وتيكتوكر, سعودي, على أحد مناصري مليشيا الدعم السريع, وذلك خلال مواجهة بينهما على إحدى المنصات عبر تطبيق “تيك توك”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن النقاش الذي دار بين السعودي, والدعامي, كان بحضور الناشط والسياسي عثمان ذو النون, وبعض النشطاء الآخرين.

مناصر الدعم السريع, اتهم حكومة السعودية, بدعم “البرهان”, ليرد عليه الناشط السعودي, ساخراً: (نعم ندعم البرهان لأنه يمثل الشرعية وقلنا ذلك في العلن).

وتابع السعودي, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (لكن الذي يدعمكم أنتم مختفي ولابس عباية ونقاب ولا يستطيع الظهور).

محمد عثمان _ النيلين