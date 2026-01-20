مداراتمنوعات

بالصورة.. ناشط سوداني يفاجئ القيادية بالحرية والتغيير حنان حسن بسؤال مثير: (هسي ياحنان الدعامة ديل كان اغتصبوك موقفك بكون شنو؟) والقيادية ترد”!!!”

2026/01/20
حنان حسن

فاجأ ناشط سوداني, القيادية بالحرية والتغيير, الأستاذة حنان حسن, بسؤال مثير وذلك عبر تعليق كتبه على تدوينة ساخرة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن حنان حسن, كانت قد نشرت صورة لشاب متهم بتهريب ذخائر الجيش, لمناطق سيطرة الدعم السريع, وكتبت عليها ساخرة (ف الطريق إلى الدعم السريع).

2b9d403d 3a4d 4681 a687 bf66d0a831ec

الناشط رد على القيادية بالحرية والتغيير, داخل التعليقات بسؤال مثير قال فيه: (هسي ياحنان الدعامة ديل كان اغتصبوك موقفك بكون شنو؟).

c713c548 067d 41e7 9c9a 80651e04df61

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد ردت حنان حسن, على السؤال المثير قائلة: (أول شي دا كوز ما دعامي.. ثانيا بقول لا للحرب برضو عشان ما بغتصبو واحدة غيري).

محمد عثمان _ النيلين

