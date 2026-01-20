شاهد بالفيديو.. حلق بها على مقربة من أرضية الملعب.. طيار سوداني يستعرض مهاراته في قيادة طائرة استطلاع عسكرية خلال مباراة بالدوري ويصيب اللاعبين والجمهور داخل الإستاد بالرعب

أصاب طيار سوداني, اللاعبين والجمهور الحاضر داخل استاد مدينة ود مدني, بالرعب وذلك بعد استعراضه لمهاراته في قيادة طائرة استطلاع عسكرية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الطيار قام بالتحليق بطائرته داخل أرضية الإستاد الذي احتضن مباراة فريقي الأهلي ود مدني, والهلال المناقل, ضمن مباريات بطولة الدوري السوداني, الممتاز لكرة القدم.

وفاجأ الطيار الجميع بعدما أنزل طائرته على مقربة من أرضية ملعب المباراة وهو ما أصاب اللاعبين أثناء إجرائهم عمليات الإحماء بحالة من الرعب جعلتهم يهربون من أرضية الملعب وهم يضعون أيديهم على رؤوسهم.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد انتقد عدد من النشطاء تصرف الطيار, وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل لإيقاف هذه التصرفات التي تم وصفها بغير المسؤولة.

حيث كتب الناشط “حنين”, بعد نشره صورة للطائرة وهي قريبة من أرضية الملعب: (نرجو من حكومة ود مدني ومسؤولي شرطتها منع هذه التصرفات غير المسؤولة والتي لا معنى لها من هذا الطيار).

وتابع: (التحليق داخل إستاد ملئ بالمشجعين أمر خطر، فمهما بلغت مهارة السائق فالخطأ وارد، كما ان حدوث عطل في الطائرة أمر وارد, أمشي نفذ مهام المراقبة بدون الإستعراض الما عندو معنى ولا داعي له).

محمد عثمان _ النيلين