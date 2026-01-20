شاهد.. سيدة الأعمال نانسي ملاح ترد على التيكتوكر “بارود” بعد أن قام بقذفها ووجه لها إساءت بالغة: (وصلنا لمرحلة إنو زول يبيع ضميره ودا سقوط أخلاقي و تشهير مدفوع الثمن)

دافعت سيدة الأعمال, ونجمة السوشيال ميديا, السودانية, الشهيرة نانسي ملاح, على الإتهامات التي وجهها لها التيكتوكر المثير للجدل “بارود”, خلال بث مباشر على منصة “تيك توك”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت نانسي, بنشر تدوينة أرفقت معها صورة لها وأخرى للتيكتوكر “بارود”, وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت سيدة الأعمال: (حسبي الله في كل مؤذي وحاقد يدمر سمعة زول بكلام ما عنده أي صحة ولا دليل لمجرد إنو دفعوا ليه قروش.).

وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (الله يلعن القروش البتوصل الناس لمراحل ما عندها ضمير ويدمر أسره كامله بكلام بذي وكلام مسي وكلام كذب وافتراء منو القال البنات قالب واحد؟اللبس ما مقياس الشرف والقروش ما دليل سرقة ولا علاقة.).

وواصلت: (حسبي الله ونعم الوكيل حق الله بجي وحق الدنيا بعرف أجيبو شخص قبل أسبوع قال: «نانسي ملاح دي منو؟»

بعد خمسة أيام بس نفس الشخص أساء لي ولأسرتي بكلام مكتوب من ورقة. طلعت معاه في اللايف لأني ما بخاف وما من الناس الممكن يسكتوا ب القروش, واجهته قدّام الناس: وين دليلك؟ ما كان عنده أي دليل ولا أي إثبات على ولا كلمة قالها.

الكلام السايب ساهل لكن الحق دايمًا عنده صوت).

وأضافت نانسي ملاح: (وصلنا لمرحلة إنو زول يبيع ضميره وذمته يديه معلومات عامة ويخليه يلفّق عليها ويزيد أكاذيب وافتراءات؟ دا ما خلاف… دا سقوط أخلاقي و تشهير مدفوع الثمن, حسبي الله ونعم الوكيل).

وختمت سيدة الأعمال: (واثقه تماما زي ما القضاء جاب لي حقي قبل كده علي إساءه حيجيبوا لي تاني وأنا الحمدلله الليله تميت إجراءاتي القانونيه ضد المدعو احمد علي ادم).

محمد عثمان _ النيلين