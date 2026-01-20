شاهد بالصورة.. الداعية السوداني محمد هاشم الحكيم يرزق بمولود جديد: (سميته على صحابي عاش 60 عام في الجاهلية ومثلها في الإسلام)

رزق الشيخ, والداعية الإسلامي السوداني, المعروف محمد هاشم الحكيم, بمولود جديد أسماه على أحد صحابة رسول الله صلة الله عليه وسلم, الأجلاء.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر الشيخ, صورة له مع مولوده وذلك على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الداعية محمد هاشم الحكيم, على الصورة التي لاقت إعجاب منقطع النظير: (وهبني الله غلاما كريما ، سميته حكيم على الصحابي الجليل حكيم بن حزام، ابن اخت خديجة بنت خويلد ض عاش في الجاهلية 60 عاما وفي الاسلام مثلها

وتابعه بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (رايكم شنو في الاسم: “حكيم محمد هاشم الحكيم” ان شاء الله شايل اسم أسرته, اللهم احفظه واخوته من كل شر واجعله ذا خلق ودين وهمة وعلم).

محمد عثمان _ النيلين