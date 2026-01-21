دلالات توضيحات المكالمة المسربة..

بعد بيان وزير المعادن نورالدائم طه ، ونفى محمد سيد الجاكومي ، نكتشف خفايا لا تقل خطورة وازعاجاً عن (الفبركة) ، وأول ذلك أن (شخصاً) ما يمكنه نقل معلومات وهوامش أحداث وبث أقوال على مستوى قيادي من اجهزة الحكم ، دون أن يكون صاحب سلطة فعلية أو مواقع توفر له الحصول على المعلومات والأخبار ، وثانيها سهولة وصول هذا (الشخص) إلى وزير مهم ، والثرثرة معه ، والدخول مباشرة في حديث مما يعني أن جسور التواصل ممدودة بينهم ، وهذا مجرد جانب لا أكثر ، فهل للقيادات الحاكمة معرفة بخبايا المكالمات وخطورتها وسهولة التجسس التقني عليها ؟، وبالمناسبة هواتف آيفون هذه يمكن إلتقاط مكالماتها من خلال البلوتوث من مكان مجاور ، ناهيك عن تتبع أكثر تقدماً ، وثالثاً هو استمرار نهج (الطحن) بين مجموعات واطراف سياسية ، وتحويل قضايا الوطن إلى مزايدات ومصالح شخصية ، ولهذا أستغرب أن يقف جهاز المخابرات العامة مراقباً لهذا المشهد ، وهو المفترض أن يكون جزءاً من هذا الأمر ، هذا خطر داهم على الوطن وامنه..

لا يمكن الصمت والسكوت على هذا السلوك الفعل المضر بالوطن والأشخاص..

حفظ الله البلاد والعباد ..

د.ابراهيم الصديق على

20 يناير 2026م