شاهد بالصور.. المذيعة تسابيح خاطر تشجع المغرب أمام السنغال من المدرجات وتعلق: (أفضل منتخب عربي) والجمهور يسخر: (أكبر كج في الوطن العربي دعمتي أم كعوكات وسقطوا وشجعتي المغرب خسرت)

وثقت المذيعة السودانية, الشهيرة تسابيح مبارك خاطر, عبر صور قامت بنشرها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لحضورها نهائي أمم أفريقيا, من داخل الإستاد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد توشحت نجمة قناة سكاي نيوز عربية, بشعار المنتخب المغربي, الذي ساندته من المدرجات.

وكتبت تسابيح, على الصور التي قامت بنشرها عقب نهاية المباراة التي شهدت أحداث مثيرة وتوجت فيها السنغال, بطلاً لأفريقيا للمرة الثانية في تاريخها (‏المغرب منتخب عربي مشرف).

وتابعت مذيعة قناة النيل الأزرق السابقة: (بل أفضل منتخب عربي والسنغال لعب مباراة رائعة بإحتراف.. ‏شكرا على هذه البطولة وديمممة سباع المغرب).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قام جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بتداول صور المذيعة الشهيرة على صفحاتهم الشخصية مع تعليقات ساخرة أبرزها: (أكبر كج في الوطن العربي دعمتي أم كعوكات وسقطوا وشجعتي المغرب خسرت).

محمد عثمان _ النيلين