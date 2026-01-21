بالفيديو.. شاهد كواليس البرنامج الرمضاني الشهير “أغاني وأغاني” واحتفالات المطربين بقيادة هدى عربي عقب نهاية تسجيل حلقات الموسم الجديد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من كواليس ختام تسجيل حلقات البرنامج الرمضاني الأشهر في السودان “أغاني وأغاني”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع احتفال فريق عمل البرنامج بنهاية تسجيل حلقات الموسم الاستثنائي الذي تم تصويره لأول مرة في تاريخ البرنامج خارج السودان, ويبث على قناة النيل الأزرق.

وظهر في الكواليس نخبة من المطربين المشاركين في حلقات هذا الموسم بقيادة المطربة هدى عربي, وشكر الله عز الدين, وأحمد فتح الله, وفضل أيوب, إضافة لمقدم البرنامج مصعب الصاوي ومدير قناة النيل الأزرق عمار شيلا.

محمد عثمان _ النيلين