شاهد بالصور والفيديو.. الممثلة المصرية الشهيرة راندا البحيري تخطف الأضواء بالثوب السوداني وتؤكد: (بحب السودان) والجنس اللطيف يتغزل: (ما شاء الله آخر حلاوة نحنا ما بنعرف نلبس ثوبنا زيك)

خطفت الممثلة المصرية, الشهيرة راندا البحيري, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد نشرها مقطع فيديو حظي بآلاف الإعجابات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الممثلة المصرية, كانت قد قامت بنشر مقطع فيديو من حضورها إحدى المعارض السودانية, بالجناج الأفريقي بدولة الإمارات.

وظهرت البحيري, خلال مشاركتها في الجناح السوداني, بالثوب السوداني, الأنيق وكتبت على المقطع الذي نال إعجاب أكثر من 17 ألف متابع: (بحب السودان).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد اقتحم الجمهور السوداني, خصوصاً الجنس اللطيف التعليقات داخل الفيديو, وكتبت إحداهن متغزلة: (ما شاء الله آخر حلاوة نحنا ما بنعرف نلبس ثوبنا زيك).

ياسين الشيخ _ النيلين