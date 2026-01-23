تحذير من مخاطر استخدام قطرات ترطيب العين بشكل عشوائي

أوضح الدكتور فياتشيسلاف كورينكوف، أخصائي طب وجراحة العيون، أن استخدام قطرات ترطيب العين دون وصفة طبية قد يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة جفاف العين.

ووفقا له، يجب قبل استخدام أي قطرات من هذا النوع استشارة طبيب العيون.

ويقول: “الجهاز البصري نظام حساس ومعقد للغاية، لأنه يتكون من أوعية دموية وأنسجة عصبية. لذلك قد يؤدي حتى استخدام قطرات الترطيب البسيطة ظاهريا إلى حدوث خلل في وظائفه، لأن دخول سائل زائد إلى العين يجعلها تشعر بوجود كمية زائدة من الدموع، فتتباطأ عملية إنتاجها الطبيعي”.

ويشير الطبيب، إلى أنه حتى إذا كان الجهاز الإفرازي للعين، المسؤول عن إنتاج الدموع، يعمل بشكل سليم، فإن القطرات قد تؤدي إلى تثبيط الجهاز الدمعي، ما قد يسبب الإصابة بمتلازمة جفاف العين مع مرور الوقت.

المصدر: gazeta.ru