سحب دم التحاليل في رمضان هل يفسد الصيام؟

تباينت آراء العلماء فيما يتعلق بحكم سحب دم التحاليل في نهار شهر رمضان، وما إذا كان ذلك يفسد الصيام أو يؤثر على صحته أم لا، لا سيما في ظل قيام العديد من المستشفيات بإجراء التحاليل نهارًا.

وفي هذا الصدد، قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد السلام السليمان، إن سحب عينات الدم من أجل إجراء التحاليل التي يحتاجها المريض، لا يفطر ولا يدخل في حكم الأمور التي تفطر الصائم.

أما عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع، فذهب إلى أن تحليل الدم الذي يخرج فيه دم كثير هو في الواقع مفسد للصوم، أما تحليل السكر الذي يتم في الواقع بإبرة أو وخزة بسيطة، ويخرج فيه دم قليل أو قطرة دم واحدة فهو لا يؤثر على صحة الصوم.

أخبار24