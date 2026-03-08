اكتشاف بكتيريا حية تُسرّع شفاء العين

كشفت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “بيتسبرغ” الأمريكية، عن تطوير نهج علاجي مبتكر يعتمد على استخدام بكتيريا حية مُعدّلة وراثيًا لتعزيز التئام إصابات قرنية العين، في خطوة قد تمثل بديلًا مستقبليًا لقطرات العين التقليدية.

وأوضحت الدراسة المنشورة بمجلة “Cell Reports” العلمية، أنه جرى تعديل سلالة من بكتيريا Corynebacterium mastitidis، وهي بكتيريا نافعة تعيش طبيعيًا على سطح العين، لتعمل كوسيلة علاجية قادرة على إفراز بروتين مضاد للالتهابات يُعرف باسم “إنترلوكين-10″، لتهدئة الاستجابة الالتهابية وتحفيز تجدد الأنسجة المتضررة.

وبيّنت التجارب المخبرية أن البكتيريا المعدّلة نجحت في الاستقرار على سطح العين لفترة طويلة وصلت إلى 12 أسبوعًا، ما أتاح لها العمل كمنصة علاجية مستمرة، وأسهم في تسريع التئام الجروح القرنية لدى الفئران المصابة مقارنةً بالحالات التي عولجت بمحاليل ملحية تقليدية.

وحقّقت النسخة المُعدّلة وراثيًا لإفراز البروتين البشري نتائج مماثلة عند تطبيقها على خلايا قرنية بشرية داخل المختبر، ما يشير إلى إمكانات علاجية واعدة قائمة على توظيف الميكروبيوم الطبيعي للعين في عمليات الشفاء، فيما لا تزال في مراحلها البحثية المبكرة قبل اعتمادها للاستخدام الطبي لدى البشر.

أخبار24