4 فواكه تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون

أوصى أطباء وخبراء تغذية، بتناول 4 أنواع من الفاكهة؛ كونها تلعب دوراً كبيراً في حماية الجهاز الهضمي، وتقلل خطر الإصابة بسرطان القولون، كما تعمل على انتظام حركة الأمعاء وتعزز فوائد مضادات الأكسدة والألياف الغذائية.

وبحسب موقع “إيتينغ ويل”، فإنه يأتي على رأس تلك الفواكه، البطيخ، حيث أظهرت بيانات حديثة أن تناوله بانتظام قد يقلل خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة تصل إلى 26%؛ ولذلك أوصى اختصاصيو التغذية بتناوله خاصة في الصيف لأنه يحتوي على الليكوبين وهو مضاد أكسدة قد يحمي الخلايا من التلف، كما أن البطيخ غني بالماء؛ ما يساعد على ترطيب الجسم، ودعم صحة الجهاز الهضمي، والحفاظ على انتظام حركة الأمعاء.

ويعد التفاح من الفاكهة التي تحمي من سرطان القولون أيضًا؛ كونه مصدراً غنياً بالألياف المفيدة للجهاز الهضمي، كما أن تناوله يومياً قد يقلل خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 25%، حيث يحتوي على البوليفينولات التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.

ووفق خبراء التغذية والأطباء، يساعد الكيوي على تقليل خطر سرطان القولون بنسبة 13%، كما يُعد مصدراً ممتازاً للألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي، كما أن الكيوي غني بفيتامين “سي”؛ ما يساعد في دعم جهاز المناعة وصحة القلب والبشرة.

الأطباء أوصوا أيضاً بتناول مجموعة متنوعة من فواكه الحمضيات، مثل البرتقال، والغريب فروت، والليمون واليوسفي؛ كونها قد تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة تصل إلى 9%، حيث تحتوي الحمضيات على فيتامين “سي”، الذي يعمل مضاداً للأكسدة، ويقلل تلف الحمض النووي، إضافةً إلى الفلافونويدات التي تساعد على مكافحة الالتهابات، ودعم الشيخوخة الصحية وتقليل خطر السرطان

