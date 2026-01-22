شاهد.. مقطع فيديو يدمي القلوب ويثير تعاطف الآلاف.. شاب سوداني: (فقدت شقيقتي وسندي التي قامت بتربيتي بعد أن وقعت أسيرة في يد المليشيا وأتمنى أن أراها حتى لو كانت ميتة لأسترها)

أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, تعاطف الآلاف من المتابعين الذين قاموا بمشاركته عبر صفحاتهم الشخصية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم تصويره من مقابلة قصيرة أجرتها ناشطة مع شاب سوداني, مكلوم.

الشاب حكى قصته وقال أن شقيقته التي قامت بتربيته بعد وفاة والده وقعت أسيرة في يد مليشيا الدعم السريع, بعد أيام من الحرب الطاحنة التي شهدتها الخرطوم.

وذكر أن شقيقته التي تعمل بالاستخبارات العسكرية تمثل سنده الوحيد في هذه الحياة, مؤكداً أن المليشيا طلبت أموال لإطلاق سراحها.

وناشد الشاب بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, كل السودانيين على مساعدته في العثور على شقيقته, وتمنى أن يراها حتى لو كانت ميتة ليسترها.

محمد عثمان _ النيلين