شاهد بالفيديو.. ناشط شهير بمليشيا الدعم السريع يهاجم حكومة “تأسيس”: (حكومة بورتسودان تحمل الوافدين على كفوف الراحة وتسعى لتهيئة المعسكرات وحكومتنا تحارب أبنائها وتدس في المحافير)

فتح ناشط شهير بالدعم السريع, النار على حكومة “تأسيس”, المتواجدة بمدينة نيالا, بجنوب دارفور, وذلك عبر مقطع فيديو كشف من خلاله عدد من الحقائق.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد هاجم الناشط “ميسرة”, حكومة نيالا, بسبب تجاهلها للقيادات الأهلية بالإقليم.

إضافة لتعاملها المهين مع المتدربين الذين يرغبون في دخول المعسكرات بمدينة نيالا, عاصمة دولة “تأسيس”, حيث يتم الإبقاء عليهم بالأيام من دون فائدة.

وقارن الناشط وفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, بين تعامل الحكومة السودانية, التي أسماها “حكومة بورتسودان”, وما بين حكومتهم بنيالا.

وقال أن حكومة بورتسودان, تسعى لتهيئة المعسكرات للمتدربين وتستقبل الإدارات الأهلية, والمنسلخين من الدعم السريع, في الفنادق وتحملهم على كفوف الراحة, بينما حكومتنا تقوم بدس المحافير وتحارب أبنائها.

محمد عثمان _ النيلين