شاهد بالفيديو.. رمتهم في “الزبالة”.. فتاة سودانية تبدي غضبها من سائق سيارة أجرة سوداني بالسعودية أرسل لها هدايا عبارة عن “معجون” و “صابون حمام”: (يعني قصدك أسناني صفراء ووسخانة؟)

نشرت تيكتوكر, سودانية, مقطع فيديو أشعلت به مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الضاحكة والساخرة, وذلك بعد انتشاره على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن التيكتوكر, السودانية, حكت من خلال الفيديو قصتها مع سائق سيارة أجرة سوداني, يقيم معها بالمملكة العربية السعودية.

وقالت الفتاة في حديثها أن السائق أخذ رقم هاتفها بغرض الاتصال به إذا احتاجت مشوار, وبعد تبادل الأرقام ظل السائق الشاب يعث لها الرسائل الصباحية.

وتابعت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أنها تفاجأت في أحد الأيام بمواطنها السائق يرسل لها هدايا ويسلمها لحارس العمارة التي تسكن فيها.

الفتاة عبرت عن غضبها الشديد بعد أن قامت بفتح “كيس” الهدايا أمام الجمهور, حيث تفاجأت بأن الهدايا كانت عبارة عن ثياب سودانية, إضافة لمعجون أسنان, وصابون حمام.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قامت التيكتوكر, على الفور برمي المعجون, والصابون, في “الزبالة”, وقالت بلهجة غاضبة: (يعني قصدك أسناني صفراء ووسخانة؟).

محمد عثمان _ النيلين