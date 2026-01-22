شاهد بالفيديو.. التيكتوكر السوداني الشهير “التجاني كارتا” يسجل اعترافات مثيرة: (كنت أعمل مع “فدادية” وأقوم بتوزيع جركانات “العرقي” بالركشة)

فاجأ التيكتوكر, السوداني, الشهير التجاني كارتا, متابعيه بتسجيله اعترافات مثيرة خلال بث مباشر له على تطبيق “تيك توك” الشهير.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد “كارتا”, الذي يقيم حالياً بإحدى الدول الأوروبية, أنه كان يعمل مع بائعة خمر “فدادية”, قبل أن يهديه الله للطريق المستقيم.

وذكر التيكتوكر, الذي يتابعه الآلاف أنه كان يقوم بترحيل وتوزيع “العرقي” بالجركانات عبر الركشة التي يقودها مؤكداً علاقته القوية وقتها مع رجال المباحث بمدينة الجنينة.

وأضاف التجاني كارتا, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن الطمع هو ما دفعه للعمل في الحرام, قبل أن يتوب إلى الله ويبتعد عن فعل المحرمات.

محمد عثمان _ النيلين