شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تنفجر بالغضب بسبب سؤال من أحد متابعيها “متحننة ليه وانتي ما متزوجة؟” وتفكر في اعتزال الفن والغناء: (وصلت المرحلة الملكية وعاوزة أكون في عالم براي).

أثار أحد المتابعين غضب الفنانة السودانية, الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, وذلك بعد طرحه سؤال في بث مباشر للفنانة عبر إحدى منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المتابع كان قد كتب في تعليق له: “متحننة ليه وانتي ما متزوجة؟”, وهو ما أثار غضب الفنانة, التي خرجت عن طورها.

وقالت سيدة الغناء السوداني, في ردها على المتابع: (الله لا حن عليك وما تسأل أسئلة بعيدة عن الرجولة, قد أكون متزوجة وأنت لا تعلم).

واعترفت الفنانة بحسب ما تابع محرر موقع النيلين, بنيتها في اعتزال الفن والغناء, وقالت: (وصلت المرحلة الملكية وعاوزة أكون في عالم براي).

محمد عثمان _ النيلين