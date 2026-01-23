مداراتمنوعات

شاهد بالفيديو.. “بدران” الدعم السريع يحشد مجموعة من الأطفال حوله ويؤكد: (هؤلاء هم شيعتي ونحن نبايع حميدتي ملكاً للسودان 100 عام) والجمهور: (وصلت مرحلة بعيدة وأملوه حبال)

2026/01/23
20dccea2 f127 4e80 886b fb66b6b95195

عاد ناشط الدعم السريع, المعروف باسم شيخ بدران, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد أثار به كعادته ضحكات الجمهور والمتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر “بدران” في فيديو حديث وهو محاط بمجموعة من الأطفال الصغار وصفهم بأنهم شيعته.

وقال شيخ بدران, في حديثه أنه وشيعته يبايعون قائدهم محمد حمدان دقلو “حميدتي”, ملكاً للسودان لمئة عام, ونستعد أن نحارب معك.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد كتب أحدهم ساخراً: (وصلت مرحلة بعيدة من الجنون يا شيخ بدران) وكتب آخر: (يا ناس الزول دا أملوه حبال).

محمد عثمان _ النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/01/23