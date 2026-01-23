شاهد بالصور والفيديو.. زوجها الجديد أهداها مفتاح سيارة ومئات الجرامات من المجوهرات الثمينة.. زواج أسطوري لطليقة الفنان مأمون سوار الدهب الحسناء

تصدر خبر زواج الحسناء هند عوض, طليقة الفنان الشاب مأمون سوار الدهب, الترند, على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت الحسناء هند, مقطع فيديو من عقد قرانها الذي أقيم أمس الخميس, بالعاصمة المصرية القاهرة, وسط حضور العريس وأصدقائها ومعارفها.

ووفقاً لما أظهر المقطع فقد أهدى العريس, عروسه هند مئات الجرامات, من المجوهرات الذهبية الثمينة, والتي تم عرضها في مقاطع فيديو متداولة.

https://www.facebook.com/share/r/1BtCfRcjja/

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد كشف الجنس اللطيف, على مواقع التواصل الاجتماعي, عن إهداء العريس لعروسته هند, سيارة جديدة هدية بمناسبة زواجهما بخلاف الهدايا الذهبية والعطور والملابس.

محمد عثمان _ النيلين