شاهد بالصورة والفيديو.. التيكتوكر السودانية “سوسو” وزجها يثيران الجدل ويتبادلان الكلام المعسول و “القُبلات” أمام العلن والجمهور يطالب السلطات بالتدخل

2026/01/23
7152e80a f5b6 4c5c b844 c2fedb6a72c9

أثارت التيكتوكر السودانية, المثيرة للجدل “سوسو”, الجدل مع زوجهما وذبك بعد نشرهما مقطع فيديو تسبب في موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو قام بتصويره الزوجين, وهما يتبادلان الكلام المعسول و”القُبلات” المثيرة أمام العلن, بعد نشرهما المقطع على السوشيال ميديا.

https://www.facebook.com/share/r/1AKDLACsDz/

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته المقطع قام بثورة كبيرة مطالباً السلطات السودانية, بضرورة التدخل وحسم مثل هذه الظواهر منعها من انتشارها في المجتمع.

محمد عثمان _ النيلين

