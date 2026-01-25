إعلامي مصري شهير يحذر العرب من “شر قد اقترب” وما سيحدث إذا سقطت إيران

حذر الإعلامي المصري توفيق عكاشة من خطر ظهور تصدعات بين 5 دول عربية، تشكل القلب الصلب للعرب، حسب تعبيره، داعيا إلى الاستعداد لسيناريوهات صعبة في حال سقوط إيران.

وأضاف عكاشة، خلال برنامج “أسئلة حرجة”، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام: “هذا الوضع ليس بجديد، موضحا أنه سبق وأشار في نهاية 2013 إلى وجود 5 دول تمثل القلب الصلب للأمة العربية، وأن أي انشقاقات أو تصدعات بينها ستؤدي إلى انهيار ما تبقى من الأمة العربية، موضحا أن هذه الدول هي: مصر، السعودية، الإمارات، الكويت، والبحرين.

ولفت إلى أن اختيار الكويت والبحرين يعود إلى قوتهما الاقتصادية، وأن السعودية والإمارات والكويت دول تتمتع بقوة اقتصادية ضخمة، بينما تمتلك مصر قوة بشرية هائلة، مشيرا إلى أن التكامل بين القوة الاقتصادية والقوة البشرية هو ما يشكل “القلب الصلب” الذي إذا انهار أو حدث فيه تصدع فإن ما تبقى من العرب سيكون مهددا، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم “ويل للعرب من شر قد اقترب”.

وتحدث توفيق عكاشة عن تأثير سقوط إيران على هذه القوى الـ5، مؤكدا أنه سيؤدي إلى إضعافها اقتصاديا وسياسيا، مشيرا إلى أن هناك دولا ستستفيد من هذا التغيير وأخرى ستتضرر، مع احتمال توسع دول في مساحتها الجغرافية على حساب دول أخرى، وانكماش دول أخرى لصالح دول جديدة.

وأوضح أن المنطقة أمام خريطة جديدة جدا، كانت مرسومة بالقلم الرصاص ثم أعيد تشكيلها مرة أخرى بالقلم الرصاص، لكنها الآن تكتب بالقلم الجاف وتنفّذ، على حد تعبيره، مؤكدا أن هذا يعني أن التغيير بات واقعا.

وختم بالقول إنه من الممكن أن تكون هناك خريطة جديدة للأرض العربية بالكامل، من الحدود الفارسية وحتى تونس في أقصى الغرب، مشيرا إلى أن التقسيم قد يشمل دولا ستزداد مساحتها وأخرى ستتقلص، بحسب ما يجري من تحولات.

روسيا اليوم