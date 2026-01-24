والي الخرطوم يدشن عودة الحياة والمناشط للساحة الخضراء ليلا بعد دخول الكهرباء وإنارة الميادين والصالات الرياضية

دشن والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزه عودة الحياة والمناشط للساحة الخضراء ليلا بعد دخول الكهرباء وإنارة الميادين والصالات الرياضية بمشاركة شباب مبادرة الخرطوم خضراء وذلك مواصلة لمجهودات حكومة ولاية الخرطوم في تهيئة البيئة لعودة المواطنين .

وشارك في احتفال العودة المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم بالانابة الأستاذ كمال نور الدائم ومدير الشراكات بالولاية الأستاذ عزالدين عبدالرحمن وممثلين للمجلس الأعلى للشباب والرياضة والكشافة السودانية بالولاية ومبادرة الخرطوم خضراء، في مشاركة تعزز من عودة الخرطوم ونشاطها الداعم للاستقرار والبيئة المعافاة.

وقال والي الخرطوم بأن الساحه الخضراء تمثل متنفسا للأسر خاصة في شهر رمضان والمناسبات العامه، مشيرا لمساعي الولاية في حشد الطاقات ومشاركة القطاعات الفاعلة والمبادرات، ووعد باستكمال عودة كل الخدمات.

وحيا المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم بالإنابة مجهودات الولاية في تهيئة البيئة ومساعيها التي تمت في الطرق والحدائق العامه والأسواق وخدمات المياه والكهرباء. وانارة الطرق وقال الشباب هم سواعد المستقبل في قيادة مسيرة خضرة الخرطوم والتجميل واصحاح البيئة.

وقال مدير الشراكات بالولاية عزالدين عبد الرحمن قال بأن العمل الذي تم كان بفضل الشراكات.

ووعد بالمواصلة في إطار المسئولية المجتمعية في مثل هذه الأعمال وغيرها محييا مبادرة الخرطوم خضراء وتبنيها للعمل بالساحة الخضراء.