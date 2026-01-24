منوعاتمدارات

شاهد.. طليقة رجل الأعمال “هشام” عريس الحسناء “هند” تفاجئ الجميع وتظهر بصور وتدوينة مثيرة عقب حفل الزواج الأسطوري والجنس اللطيف يسخر: (عاد قولوا كر)

2026/01/24
619186798 10225211121984782 705015074044282917 n 1

فاجأت طليقة رجل الأعمال السوداني, “هشام”, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينة مثيرة نشرتها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

617891362 10225210867498420 7505071880892745027 n

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن رجل الأعمال هشام, كان قد تزوج من الحسناء “هند”, طليقة الفنان مأمون سوار الدهب.

ونشرت إلهام, صور لزوجها السابق مع أبنائه وكتبت عليها: (هشام ابو اولادي وسندهم في الحياة ربنا يسعدك زي مامدخل السعاده في حياتنا طول عمرك ابو وسند وصاحب ليهم ربنا مايحرمكم من بعض الف الف الف مبروك نتمني ليك حياة زوجية سعيدة).

617868331 10225211198946706 3504383814883935078 n

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة طليقة هشام, بتفاعل كبير وإشادات واسعة من صديقاتها أبرزها (فعلاً النهايات أخلاق وربنا يسعدك انتي كمان), بينما سخر الجنس اللطيف بتعليقات ساخرة على شاكلة: (عاد قولوا كر).

محمد عثمان _ النيلين

2026/01/24