الشاي.. 6 فوائد صحية مذهلة

الشاي من أكثر المشروبات انتشارا حول العالم، لما يتمتع به من مذاق مميز وفوائد صحية متعددة، فضلا عن سهولة تحضيره، ما جعله جزءا أساسيا من الروتين اليومي لدى ملايين الأشخاص.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، عبر منشور على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، عن مجموعة من الفوائد الصحية المذهلة لتناول الشاي، معتبرا أنها تمثل بشرى سارة لعشّاق هذا المشروب الشائع.

وأوضح ” شعبان” أن شرب الشاي الأسود أو الأخضر دون إضافة سكر، مع مراعاة تناوله بعد مرور نحو نصف ساعة على الأقل بعد تناول الطعام، من العادات الصحية المفيدة للجسم.

وأشار إلى أن الالتزام بتناول الشاي بمعدل يتراوح بين 3 إلى 5 أكواب يوميا يسهم في تحقيق العديد من الفوائد الصحية المهمة، أبرزها:تقليل الالتهابات والحد من تصلب الشرايين.خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.الوقاية من أزمات القلب.الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.تقوية الخلايا الجذعية.المساعدة على ترطيب الجسم.

مصراوي