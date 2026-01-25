دعوى قضائية ضد “ميتا” بسبب معلومات مضللة حول خصوصية وأمان “واتساب”

أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن مجموعة من المدعين من دول مختلفة رفعت دعوى قضائية ضد شركة “ميتا”، متهمين إياها بنشر معلومات مضللة حول خصوصية وأمان تطبيق “واتساب” للمراسلة.

وجاء في الدعوى القضائية، المرفوعة أمام محكمة المقاطعة الأمريكية في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، أن ادعاءات شركة “ميتا” بأن تقنية التشفير التام التي تستخدمها لا تسمح إلا للمرسل والمستلم بالوصول إلى الرسائل هي ادعاءات كاذبة.

وأكد الادعاء أن “ميتا” و”واتساب” “تخزنان وتحللان وتستطيعان الوصول إلى جميع اتصالات المستخدمين التي يُفترض أنها سرية”. وبالتالي، فإن الشركة تضلل مليارات مستخدمي واتساب حول العالم، وفقا للمدعين من أستراليا والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب إفريقيا.

وتستند ادعاءاتهم إلى معلومات تم الحصول عليها من مبلغين لم يكشف عن هويتهم.

وقال متحدث باسم شركة “ميتا” لوكالة “بلومبرغ” إن الدعوى القضائية لا أساس لها من الصحة وإن الادعاءات بأن رسائل واتساب غير مشفرة “كاذبة وسخيفة تماما”.

روسيا اليوم