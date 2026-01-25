مشهد أثار الذعر.. نهر عطبرة شرق السودان “يلفظ فئرانا”

أثارت مشاهد نفوق أعداد كبيرة من الفئران على ضفاف نهر عطبرة شرق السودان حالة من الذعر بين السكان، وسط مخاوف من تلوث المياه واحتمال انتشار أمراض مرتبطة بهذه الظاهرة غير المسبوقة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر جيف الفئران متكدسة على حواف النهر، بينما حذر الأهالي من خطورة استخدام مياه النهر في الشرب أو الاستعمال اليومي.

وامتدت الفئران النافقة على مساحات واسعة من ضفتي نهر عطبرة ومناطق ريفية مجاورة، في مشهد وصفه مواطنون بأنه “كارثة بيئية” حولت مجرى المياه من مصدر للحياة إلى شريط نفوق جماعي، تزامنا مع ظروف إنسانية صعبة تعيشها البلاد بسبب الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع وتدهور الخدمات الأساسية.

وأفادت تقارير محلية بأن الظاهرة طالت أيضا مناطق في ولايات أخرى خلال الأشهر الماضية، مثل سنار والجزيرة والقضارف، ما عمّق التساؤلات حول أسبابها الحقيقية وما إذا كانت مرتبطة بانفجار عددي طبيعي للفئران أعقبه نفوق جماعي بسبب نقص الغذاء، أو بعوامل بيئية وكيميائية أخرى.

في المقابل، أوصت الجهات الصحية والبيئية بضرورة التعامل بحذر شديد مع مصادر المياه، والتخلص الآمن من الفئران النافقة، مع استمرار الرصد الميداني وإجراء الفحوصات، في ظل بقاء الشكوك مسيطرة على قطاعات واسعة من السكان الذين يتساءلون إن كان “النفوق طبيعيا فقط” كما تقول السلطات.

